© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giustiziere del suo passato. Fiorentino di nascita (come sottolinea il Corriere dello Sport, voto 7), Samuel Di Carmine segna il suo primo gol in Serie A proprio ai gigliati. "Una gioia infinita dopo il periodo di punizione", scrive Tuttosport; stesso voto (7) anche sulle pagine di TMW, che evidenzia come il centravanti si riscatti nella ripresa dopo il giallo di inizio partita.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7