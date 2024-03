Le pagelle di Gila: un difensore Apache. Implacabile su Cambiaso e Kean

vedi letture

In una Lazio che vince e convince, brillano un po' tutti. Tra i migliori in campo, nella prima uscita di Igor Tudor con successo ai danni della "sua" Juventus, c'è ovviamente il match winner Marusic e c'è anche Mandas, più di un portiere di scorta. A colpire è però la prestazione di Mario Gila, difensore spagnolo che non lascia praticamente nulla agli avversari mordendo le caviglie ad ogni intervento e dimostrando di essere ormai un pilastro della difesa laziale.

Entusiastica la recensione del Corriere dello Sport, che gli assegna 8 in pagella: "Galacticos! Un difensore Apache, anche da terzino per coprire Zaccagni, sempre a caccia. Novantasette tocchi, 5 possessi strappati, un’occasione creata. Gioca a testa alta, carica a testa bassa. Lungamente inneggiato dopo il recupero su Kean, rimontandolo, arpionando il pallone". Solo 6,5 per il Corriere dello Sport ("Copre Zaccagni allargandosi nella fase difensiva, in cui la Lazio passa al 4-4-2"), mentre si sale a 8 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "La sua zona sarebbe la destra, ma non sbaglia niente sull'altra fascia. Implacabile su Cambiaso, gran recupero in area su Kean. Sempre in partita".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 6,5

LaLazioSiamoNoi: 7,5