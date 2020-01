Le pagelle di Acerbi - Leader della Lazio: superbo dietro e pure goleador

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Super derby. Sul gol è fortunato, ma anche bravo a credere nella frittata di Lopez. Dietro è monumentale con due salvataggi su Dzeko che valgono come e forse più del gol realizzato". Francesco Acerbi, come evidenzia stamane anche La Gazzetta dello Sport, è sempre più il leader indiscusso di questa Lazio. "Il Leone ruggisce, va subito in attacco e con un tap-in trova il pareggio sfruttando il regalo di Pau Lopez. Trasmette impulsi, carattere e personalità", fa non a caso eco alla rosea il Corriere dello Sport. La rete dell'1-1, dunque, e tante chiusure provvidenziali: Acerbi anche nel 174° derby della capitale è stato tra i migliori in campo.

Questi tutti i voti di Francesco Acerbi:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

LaLazioSiamoNoi: 7,5