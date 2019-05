Le pagelle di Alisson: globetrotter della porta, altro uomo dei miracoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Globetrotter della porta, l'altro uomo dei miracoli, imperforabile. Gli aggettivi si sprecano per la superlativa serata di Alisson, bravo a tenere a galla i Reds nel primo tempo con le parate, fino all'ultimo intervento - a inizio secondo - su Suarez. Una muraglia che conferma come i soldi spesi per lui da Klopp siano stati decisamente meritati, perché nella roulette russa del costante uno contro uno per la retroguardia del Liverpool, è lui a trovarsi più volte a dover rintuzzare gli attacchi, pur aiutato da Van Dijk e Matip.

I VOTI:

TMW : 8,5

La Gazzetta dello Sport : 8

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

La Repubblica: 7