© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter non brilla alla Dacia Arena e con l'Udinese finisce 0-0, senza reti, perché il gioco nerazzurro è latitato, soprattutto sulle fasce. Eppure Kwadwo Asamoah è stato il migliore in campo, l'unico a impegnarsi al massimo, ad aggiungere qualità alle trame esterne della formazione nerazzurra. Una prova da 6,5 per Tuttomercatoweb.com, addirittura da 7 per La Gazzetta dello Sport che ne sottolinea la maestria nelle diagonali difensive. Il Corriere dello Sport invece pone l'accento sulla sua spinta perenne e la pericolosità in zona d'attacco. La sua gamba è quella dei tempi migliori ed è questo che evdenzia Tuttosport che lo premia con un 7.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7