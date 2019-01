Le pagelle di Banti - Tanti episodi, voti complicati: si va dal 5 al 6,5

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una direzione arbitrale che fa discutere. È quella di Luca Banti, fischietto livornese comunque protagonista della Supercoppa italiana vinta ieri dalla Juventus ai danni del Milan. Tanti episodi di cui parlare, dall'espulsione comminata a Kessie al rigore non concesso ai rossoneri nel finale per il contatto tra Emre Can e Andrea Conti. Decisioni complicate, con tante altre situazioni di difficile lettura. E infatti le pagelle dei quotidiani mettono in mostra una forbice alquanto ampia. Si va dal 5 de La Gazzetta dello Sport ("Direzione sofferta") al 6,5 di Tuttosport: "Al limite si può filosofeggiare su un rigore per parte non concesso". Nel mezzo, il 6 del Corriere dello Sport, nonché i 5,5 del Corriere della Sera e de La Stampa.