© foto di Federico Gaetano

I fari del mercato sono accesi su Nicolò Barella, stella del Cagliari e obiettivo concreto dell'Inter, in questo momento in vantaggio sul Napoli. Il regista sardo, nel 2-2 maturato contro l'Empoli, si è messo in mostra soprattutto per il lancio che ha dato il via alla rete finale. Arrivato però al termine di una partita fra alti e bassi: si spiegano così i 6 di TMW e Tuttosport. Molto più drastica La Gazzetta dello Sport: "Gioca da solo e poi crolla". Il voto è una bocciatura netta: 4.