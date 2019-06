Le pagelle di Barella - Corre, lotta e segna: è di un'altra categoria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il migliore in campo, all'unanimità. Altra prestazione di quantità e qualità per Nicolò Barella, che ieri sera ha trovato pure la gloria personale dopo aver sbagliato un gol facile facile di testa. Un errore che il centrocampista del Cagliari è riuscito a riscattare alla grande, sorprendendo più volte la difesa belga coi suoi letali inserimenti in area e lottando come un gladiatore in mezzo al campo, correndo per i compagni e rincorrendo gli avversari. Non è un caso che Antonio Conte lo voglia a tutti i costi per rinforzare la sua Inter, Barella anche in questo Europeo si è confermato infatti un calciatore di categoria superiore. Tutti 7, dunque, per il giovane talento made in Sardegna, con addirittura un 7,5 firmato La Gazzetta dello Sport.

TuttoMercatoWeb.com: 7

Tuttosport: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7