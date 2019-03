© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prestazione di personalità per Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari ha avuto il merito di sbloccare la gara contro la Norvegia di ieri sera con una conclusione potende di controbalzo. Questo il commento di TMW: "Ha il coraggio del principiante, calciando al volo su un pallone invitante ma certamente difficile: primo gol in Nazionale per chi, nel club, quest'anno ne ha messo a segno solo uno". Meritati i voti che vanno dal 6,5 di TMW e del Corriere della Sera al 7,5 di Gazzetta dello Sport, QS e Tuttosport.

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5

QS: 7,5

Tuttosport: 7,5