Le pagelle di Belotti: è cotto, fa tanta fatica ma segna un gol spettacolare

La sua prestazione non è stata da incorniciare, eppure Andrea Belotti contro il Cagliari è riuscito a timbrare il cartellino. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è stata sufficiente, mentre per La Gazzetta dello Sport merita un 7 in pagella per la rete spettacolare messa a segno. Un voto in meno da Tuttosport e dal Corriere dello Sport, che evidenziano la fatica che fa in campo. Invece 5,5 è il voto assegnatogli dal Corriere di Torino secondo cui sfrutta l'occasione quando è troppo tardi.

I VOTI DI BELOTTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere di Torino: 5,5

Torinogranata.it: 6