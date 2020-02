vedi letture

Le pagelle di Bentancur: morbido come un formaggio francese, svagato sull'1-0

Molle come un formaggio francese sul vantaggio del Lione: così abbiamo spiegato il 5,5 a Rodrigo Bentancur, nella sconfitta della Juventus contro il Lione. L'uruguaiano convince anche meno La Gazzetta dello Sport, per la quale è addirittura il peggiore in campo: "Una delle scommesse perse da Sarri". Stesso voto per Tuttosport, che evidenzia come sia stata "troppo morbida l'opposizione ad Aouar". Chiosa affidata al Corriere della Sera: "Svagato, come non è, e morbido, lui che è tostissimo".

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 5

TuttoJuve: 5