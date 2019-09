© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque gol, titolo da capocannoniere, è la faccia bella dell'attacco del Sassuolo. L'unico problema è che la sua doppietta arrivi in un momento sfortunato, sul 4-0 per la Roma. Stupenda la punizione che riapre (parzialmente) la gara, poi il gol del definitivo 4-2 che potrebbe far perdere delle certezze alla squadra di Fonseca. Valutazioni molto alte da parte di tutti, a parte i gol si batte fino alla fine. Che sia arrivato il momento della maturità, dopo anni di alti e bassi?

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TuttoMercatoWeb.com: 7