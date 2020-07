Le pagelle di Bernardeschi: patisce la differenza di ritmo e sbaglia tutte le scelte in area

Pochissime luci per Federico Bernardeschi ieri contro l'Atalanta in una partita il cui risultato alla fine sorride alla Juventus. Per noi di Tuttomercatoweb.com l'ex Fiorentina è tra i peggiori bianconeri del match con una prestazione da 5 in pagella. Dello stesso parere è il Corriere dello Sport, secondo cui "alterna attimi di silenzio a qualche buona giocata".

Stesso voto anche dal Corriere della Sera, che scrive "alle porte dell'area sbaglia tutte le scelte". Mezzo punto in più da La Gazzetta dello Sport, secondo cui "quando si affaccia dall'altra parte non fa male". Anche per Tuttosport la sua prova è da 5,5, anche se "patisce terribilmente la differenza di ritmo e passo con i rivali".

I VOTI DI BERNARDESCHI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttojuve.com: 4,5