Le pagelle di Bernardeschi: un'azione spettacolare e sparisce. Meno estetica, più cattiveria

Luci e ombre, come spesso gli capita. Ma anche un'azione in slalom in area che è la giocata più spettacolare della partita. Federico Bernardeschi non brilla contro l'Olympique Lione, ma è uno dei pochi a racimolare qualche punto positivo. Da noi di Tuttomercatoweb.com rimedia una sufficienza, da La Gazzetta dello Sport mezzo voto in meno. Non è comunque positiva la sua prova perché è troppo morbido davanti alla porta. Sfilza di 5 dagli altri quotidiani. "Dopo quell'occasione, sparisce", scrive il Corriere dello Sport. Il Corriere della Sera prova a dargli un consiglio: "Meno estetica, più cattiveria".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttojuve.com: 5