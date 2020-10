Le pagelle di Bonucci - Al centro(destra) degli esperimenti di Pirlo sulle orme... di mister Allegri

Né Frabotta né Portanova, a Kiev uno dei principali "esperimenti" di mister Pirlo ha riguardato direttamente Leonardo Bonucci. Schierato sul centrodestra con Chiellini al centro e Danilo a sinistra, il leader difensivo bianconero ha risposto presente esaltando la sua grande capacità in fase di impostazione. Anche perché, come sottolineano i quotidiani di questa mattina, l'attacco della Dinamo non è riuscito praticamente mai a creargli grossi grattacapi. "Con Allegri, un giorno, aveva già provato da centrale di destra. Ogni tanto si può fare per sorprendere. Qui è sempre sicuro e gli viene tutto facile", è per esempio il commento de La Gazzetta dello Sport sul suo 6,5 in pagella. "È utile solo per avviare l'azione: la Dinamo arriva raramente dalle sue parti", la chiosa più schietta del Corriere dello Sport accanto al suo 6.

Questi tutti i voti odierni di Leonardo Bonucci:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7

TuttoJuve: 6