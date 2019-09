Le pagelle di Buffon: torna San Gigi, ora l'ultimo Szczesny si svegli

© foto di www.imagephotoagency.it

Se la Juventus riesce a conquistare tre punti contro l'Hellas Verona buona parte del merito spetta anche a Gianluigi Buffon, il migliore in campo della sfida dell'Allianz Stadium. L'ultimo Szczesny non ha convinto, così Maurizio Sarri anche nell'ottica delle rotazioni ha dato spazio al portierone ex PSG che ha risposto presente. Nel finale ci mette tre volte una pezza e viene anche salvato dai legni. Una prestazione da 6.5 in pagella per noi di Tuttomercatoweb.com, mezzo voto in più da La Gazzetta dello Sport.

Anche gli altri quotidiani premiano Gigi. Veloso lo tormenta, Lazovic prova a beffarlo al 90', ma lui dice sempre di no. E' da 7 anche per il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport, con quest'ultimo giornale che parla di capolavoro riferendosi all'ultima parata della sua partita. Stesso voto da Tuttosport, che racconta di un Buffon che non trema di fronte al nuovo esordio tra i pali bianconeri.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttojuve.com: 7