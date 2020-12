Le pagelle di Caceres - Fra i migliori in campo per i viola di Prandelli, si regala il terzo gol

Come Chiesa è l'ex di serata. Martin Caceres alza la diga in difesa contro la Juventus riuscendo a chiudere un giocatore del calibro di Cristiano Ronaldo trovando anche il gol nel finale. "A occhio, tra le partite della vita" è il commento della Gazzetta dello Sport. Questo invece il commento di TMW: "Prezioso soprattutto per l'apporto in difesa". "Clienti complicati dalle sue parti, ma la garra è spaziale - scrive invece La Nazione. Tanta sostanza. C'è un bel blitz offensivo e la Fiorentina si avvicina al raddoppio. Segna il terzo gol con un'incursione di attaccante. Super".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

La Nazione: 8

Firenzeviola.it: 7