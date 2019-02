Le pagelle di Caicedo: un gol che vale oro con vista Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Caicedo regala altri tre punti pesantissimi a Simone Inzaghi trasformando il rigore che si è procurato anticipando Provedel e il suo tentativo di disimpegno in area. Un guizzo che ha permesso ai biancocelesti di festeggiare il momentaneo quarto posto e di vincere una partita comunque complicata per i meriti degli avversari, sempre dentro al match. Quasi tutti i quotidiani sono concordi sul 7 in pagella con la Gazzetta dello Sport che scrive: "Sente l'aria del gol: si procura il rigore e segna la seconda rete di fila". Per TMW, sempre con lo stesso voto aggiunge: "Il migliore della Lazio. Si muove tantissimo al servizio dei compagni, si procura il rigore al termine del primo tempo e lo realizza con freddezza". Solo il Corriere della Sera valuta la sua prestazione con mezzo voto in meno più per la confusione che spesso crea in area di rigore che per la prestazione in generale.

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Il Messaggero: 7

Il Corriere della Sera - ed. Roma: 6,5