© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il grande protagonista di Porto-Roma, alla fine, è stato l'arbitro. Il turco Cüneyt Çakır, già rivedibile l'anno scorso in Juventus-Real Madrid, con le contestate decisioni di ieri è finito sul banco degli imputati. Se in Portogallo O Jogo lo difende e mette in risalto il ruolo del VAR, i quotidiani italiani sono invece nettamente più critici nei confronti del fischietto di Istanbul.