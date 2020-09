Le pagelle di Calhanoglu: "È pronto per il campionato, il feeling con Ibra illumina"

Il Milan vince 2-0 in casa dello Shamrock Rovers e passa il turno di Europa League. I quotidiani in edicola questa mattina sono sostanzialmente d'accordo: il migliore in campo dei rossoneri è stato Hakan Çalhanoğlu. 7,5 il voto assegnato al turco da La Gazzetta dello Sport: "Il destro che chiude la gara è la ciliegina su una torta sempre più dolce e variegata: accarezza la palla da vero 10, manda in porta Ibra per l'1-0, centra la traversa in acrobazia. E il feeling con Zlatan illumina". Mezzo voto in meno da TMW: "Duetta con Ibra che è un piacere, serve un assist al bacio, finalizza da fuori area. Quasi va in gol in rovesciata. È già pronto".

I voti:

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5