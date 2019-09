Le pagelle di Chabot - Pomeriggio da incubo, ma era la prima da titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Un pomeriggio da incubo", sentenzia questa mattina il Corriere dello Sport. Come dargli torto? Julian Chabot, pur essendo solamente alla sua prima partita da titolare in Serie A, ieri contro l'Inter ne ha combinate diverse. Messo in mezzo da Sanchez e Lautaro, ha tenuto in gioco l'attaccante cileno sul 2-0 ed è stato più volte sportellato nella ripresa da Lukaku. È stato il peggiore o comunque uno dei peggiori della Sampdoria di Di Francesco, anche se la speranza è quella di vederlo all'opera con altri risultati in un test di minore livello. Intanto, però, ecco una pioggia (inevitabile) di insufficienze in pagella per il giovane difensore tedesco.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

SampdoriaNews.net: 5,5