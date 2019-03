© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il migliore della difesa, il capitano azzurro Giorgio Chiellini, nonostante il passare degli anni, è sempre una certezza. "Voglia da ragazzino, solidarietà da veterano", scrive La Gazzetta dello Sport che assegna a Chiellini 6,5 in pagella. Stesso voto da TMW: "Capitano quasi irreprensibile, sia in marcatura che in fase di impostazione con il sinistro". Per il QS la sua prova è da 7 in pagella: "Non sbaglia nulla e dà sicurezza anche in fase di spinta e appoggio"

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

QS: 7

Tuttosport: 6,5