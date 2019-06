Le pagelle di Chiesa - Gol capolavoro, ma il pestone gli abbassa il voto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Corre, inventa e segna. Federico Chiesa ieri sera ha trascinato ancora una volta l'Italia Under 21 con una prestazione convincente, soprattutto nella ripresa. L'attaccante di proprietà della Fiorentina si è acceso infatti alla distanza, riuscendo a realizzare un gol capolavoro che potrebbe aiutare gli azzurrini in termini di differenza reti. Terzo centro per lui in un Europeo che lo ha visto tra i protagonisti assoluti, anche se il pestone a gioco fermo sulla mano di Saelemaekers questa mattina gli porta in dote qualche giusta critica abbassandogli il voto sia sul Corriere della Sera che sul Corriere dello Sport. Giudizi tra il 7,5 e il 7, invece, tra TMW, Tuttosport e La Gazzetta dello Sport.

TuttoMercatoWeb.com: 7

Tuttosport: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5