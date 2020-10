Le pagelle di Chiesa: un solo cross buono, il suo contributo è irrilevante

Serata da dimenticare per Federico Chiesa, esterno d'attacco della Juventus deludente nel 2-0 subito dai bianconeri in casa contro il Barcellona. Poco cercato dai compagni, sfortunato in occasione del gol di Dembélé, quando comunque, come evidenzia Tuttosport (5,5), non contrasta il francese e risulta troppo morbido. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "A sinistra poco cercato e poi confusionario. Un solo cross buono, ma il gol è annullato". Caustico, con lo stesso voto, Tuttosport: "Quando attacca, lo murano. Quando difende, lo saltano. Il suo contributo è irrilevante".

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

TuttoJuve: 5