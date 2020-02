vedi letture

Le pagelle di Colley: male in difesa, peggio in attacco. Si divora il gol in tre occasioni

La Samp affonda in casa sotto i colpi della Fiorentina, anche se i blucerchiati, almeno nel primo tempo, hanno deciso di farsi male da soli. Un autogol e due rigori decisamente regalati. Fra i peggiori in campo c'è Colley, che oltre a sbagliare in difesa, si divora almeno 3 gol. Non a caso da La Gazzetta dello Sport arriva in netto 4 in pagella: "Fallisce tre gol (testa, destro e sinistro) che sarebbe stato più semplice realizzare". Bocciato senza appello anche da TMW: "Non certo impeccabile in fase difensiva ma gli errori più grandi sono in attacco. Tre facili palle gol fallite nel primo tempo che hanno impedito alla Samp di andare negli spogliatoi con un passivo meno pesante. A inizio ripresa rimedia anche il cartellino giallo".

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4

La Repubblica: 5

Il Secolo XIX: 5

Sampdorianews.net: 5