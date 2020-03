Le pagelle di Conte - Sarri vince con Dybala, lui perde con Eriksen: ciao ciao Juve e Lazio

L'Inter perde il derby d'Italia contro la Juventus e si allontana, sempre di più, dallo Scudetto. Non possono essere quindi clementi, all'indomani del 2-0 dello 'Stadium', i giudizi nazionali e locali sull'allenatore nerazzurro, nonché grande ex dell'incontro, Antonio Conte. "Anche l'Inter è ferma da fine febbraio, all'inizio sembra risentirne di più. Dopo l'avvio in salita pare poter governare la partita però dopo il gol crolla. Ed Eriksen non è un cambio come Dybala, il 4-3-1-2 del finale non porta frutti", scrive La Gazzetta dello Sport. "Un gol e la sua squadra si spegne. Senza grinta, senza rabbia, senza idee se non quella di Eriksen che, in un'Inter del genere, non può restare fuori per un'ora intera. Non trova alternative al suo consueto sistema e si butta sulla difesa a 4 solo sullo 0-2. Intanto Juve e Lazio se ne sono andate...", chiosa amaramente il Corriere dello Sport. Un brutto passo indietro, a livello di prestazione e di classifica, che a posteriori rischia di diventare decisivo.

Questi tutti i voti di Antonio Conte:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

FcInterNews: 5