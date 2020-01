Le pagelle di CR7- 11° gol consecutivo nelle ultime 7: alla faccia della crisi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"I record li conoscete, parliamo di dominio fisico e mentale. Va in vantaggio da solo, raddoppia e al 90', quando gli altri hanno finito la benzina, sprinta con la tecnica supplementare". La Gazzetta dello Sport di oggi analizza così la sontuosa prova di Cristiano Ronaldo contro il Parma (voti generali tra l'8 e il 7,5): 2-1 il risultato finale del match, con doppietta decisiva del portoghese e balzo in classifica a +4 sull'Inter. Unico calciatore a essere sempre andato in doppia cifra dal 2006-2007 in uno dei 5 migliori campionati europei (per 14 stagioni di seguito!), l'attaccante della Juventus ieri sera ha segnato il suo 11° gol consecutivo nelle ultime 7 partite di Serie A. Numeri strepitosi, e pensare che fino a qualche settimana fa c'era pure chi parlava di crisi. Ieri, come sempre: "È lui a prendere la Juve per mano", chiosa il Corriere dello Sport.

Questi tutti i voti di Cristiano Ronaldo:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8,5

TuttoJuve: 7,5