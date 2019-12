© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il rigore che ferma il digiuno e una punizione non bastano a redimere pause e dribbling falliti. Troppi". La Gazzetta dello Sport analizza così la sua insufficienza lieve a Cristiano Ronaldo (5,5). Nella gara pareggiata ieri col Sassuolo (2-2), il campione portoghese non è riuscito d'altronde a mettersi alle spalle il novembre negativo vissuto tra campionato e Champions League, disputando un primo tempo anonimo e nervoso pur riuscendo poi a trasformare il calcio di rigore del 2-2 finale nella ripresa. Voto appena sufficiente sulle nostre colonne, dunque, solamente per il gol segnato, perché da CR7 la Juventus e tutti i suoi fan si aspettano molto, molto di più.

Questi tutti i voti di Cristiano Ronaldo:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

TuttoJuve.com: 6