Le pagelle di Cutrone: entra e conquista un rigore. Un ex al veleno per il Milan

Iachini gli preferisce Vlahovic e non gli permette di giocare dall'inizio una partita a cui tiene tantissimo, ma quando entra in campo Patrick Cutrone sembra tarantolato e suona la carica per la Fiorentina. Tra i migliori in campo insieme a Dragowski, l'ex rossonero contro il Milan ha il merito di conquistare un calcio di rigore. Sufficiente la sua prova per noi di Tuttomercatoweb.com, 6,5 invece dalla redazione di Firenzeviola.it. Esulta come un gol al rigore, segnale di quando fosse importante fare bene contro la squadra che l'ha lanciato. 6,5 da La Gazzetta dello Sport, mezzo voto in più dal Corriere dello Sport e pure da Tuttosport. Ex al veleno.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport-Stadio: 7

Tuttosport: 7

FirenzeViola.it: 6,5