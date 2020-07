Le pagelle di Cutrone: terzo gol consecutivo, il Wolverhampton è alle spalle

Gli bastano pochi minuti per trovare il gol. Momento straordinario per Patrick Cutrone, che segna la sua terza rete consecutiva in campionato (prima volta in carriera) e trascina la Fiorentina alla salvezza insieme a Franck Ribery. L'ex attaccante del Milan sta diventando sempre più un fattore per Iachini, soprattutto a partita in corso. Contro il Torino è letale: Ribery lo mette a tu per tu con Sirigu e non sbaglia. L'esperienza inglese non è andata bene, ma ormai sembra tutto alle spalle: il classe '98 ha ripreso a fare quello che gli riesce meglio.

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7

FirenzeViola 7

Il Corriere dello Sport 7