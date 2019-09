© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quattro anni di Premier League dopo, Matteo Darmian è al suo secondo battesimo con la Serie A, stavolta non più da giovane virgulto della Primavera del Milan, bensì come uno dei possibili protagonisti del campionato. Bella la sfida con Pellegrini - vinta sulla distanza - e indovina un bell'assist per il momentaneo 1-2. Rapidissimo, stantuffo sulla destra, cala un po' alla distanza. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, questo è un bel colpo per il club ducale.

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

TuttoMercatoWeb.com: 6,5