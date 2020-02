vedi letture

Le pagelle di de Paul: non solo assist, dà qualità e quantità. Giocatore d'altra categoria

Il migliore in campo dell'Udinese sul campo del Bologna è stato Rodrigo de Paul, come spesso capita in casa bianconera. "Assist perfetto per il gol di Okaka. L'argentino, oltre alla qualità, abbina tantissima quantità", con il 7 in pagella, è il giudizio di Tuttomercatoweb.com. L'argentino recupera tanti palloni, come quello viscido su Palacio in area sottolineato anche dal 6,5 de La Gazzetta dello Sport. Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport, che comunque parla di un calciatore d'altra categoria. Mezzo voto in più da Tuttosport, per il quale è l'MVP.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport-Stadio: 7

Tuttosport: 6