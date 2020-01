© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una magia di Rodrigo De Paul vale tre punti pesantissimi per l'Udinese, che espugna il Via del Mare. L'argentino è ovviamente incoronato come migliore in campo da tutti gli osservatori: 7 per noi di TMW, nonostante una prima frazione sottotono. Stesso voto per La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera: la rosea in particolare evidenzia il gol spettacolare e il sacrificio in fase difensiva. Mezzo voto in più per il Corriere dello Sport ("nella trequarti è spietato") e Tuttosport ("un gol da campione che cancella una partita sottotono").

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7