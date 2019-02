© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ultimo highlander giallorosso mette tutta l'esperienza che serve ad una squadra forzatamente a secco di leader, complice l'abbassamento dell'età media in campo e non solo. Per Daniele De Rossi, controllatissimo dagli attaccanti del Porto, una prova di carattere e qualità: la sua è una posizione di equilibratore che troppe volte in stagione la Roma ha dimostrato di non avere. Il Romanista sottolinea proprio questo: sbroglia le situazioni più complicate a distanza di quattro mesi dall'ultima presenza in Champions League, un vero "ritorno del Re".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Il Romanista: 7

VoceGiallorossa.it: 6,5