Le pagelle di Dodò: un flop assoluto, prende due gialli assurdi

Serataccia per la Fiorentina e, in particolare, per il difensore brasiliano Dodò. Prende due gialli assurdi in ventiquattro minuti, lasciando la propria squadra in dieci e alla mercé della Roma. Fa una brutta figura con Zalewski, ma anche certi interventi sono errati in alcune zone del campo. Responsabilità sulla sconfitta enormi, come spiega Il Corriere dello Sport.

TMW: 4

Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4