Le pagelle di Donnarumma - Follia e riscatto: flop per alcuni, 7 per altri

Gianluigi Donnarumma, dalle stalle del primo tempo alle stelle del secondo. Ma per tanti, noi di TMW compresi, questo non è stato comunque abbastanza per cancellare la scellerata uscita che già al 6' ieri ha regalato l'1-0 all'Udinese. "Quelli su Lasagna, Mandragora (che sbaglia) e Okaka sono ottimi interventi. Ma resta il peccato originale dell'uscita sballata che scatena lo 0-1", spiega per esempio La Gazzetta dello Sport di questa mattina. Non sono invece dello stesso avviso né Tuttosport né il Corriere dello Sport, che premia il portiere del Milan addirittura con un 7 in pagella. Poca uniformità di giudizio, quindi, su una partita dai due volti che Donnarumma ha però subito messo in salita per i rossoneri di Pioli.

Questi tutti i voti di Gianluigi Donnarumma:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

MilanNews: 6