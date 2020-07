Le pagelle di Donnarumma: giudizi discordanti tra sufficienza e serata disastrosa

vedi letture

Due parate strepitose ma anche un errore clamoroso sull'1-1 e una mezza indecisione sul 2-1 che gli costano anche il voto più basso della gara per Il Corriere dello Sport, con 4.5 in pagella. Non tutti i giudizi sono però concordi: Donnarumma è sufficiente in tre delle pagelle analizzate, tra cui quelle di Tuttomercatoweb.com: 6 perché "sembra in una serata versione Superman, poi al 34esimo cambia fumetto e commette un errore da Paperumma. Sul secondo gol ha meno colpe, viene tratto in inganno da una deviazione". In ogni caso, come continuità, non una delle sue migliori prestazioni.

I VOTI DI DONNARUMMA

Tuttomercatoweb 6

Gazzetta dello Sport 5.5

Corriere dello Sport 4.5

Tuttosport 6

Corriere della Sera 5

Repubblica 5

Milannews 6