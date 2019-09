Le pagelle di Dybala: cuce il gioco e verticalizza, ma non è al massimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella partita dell'Allianz Stadium tra Juventus ed Hellas Verona tanti occhi erano puntati anche su Paulo Dybala, titolare al centro dell'attacco al posto di Higuain. Buona la prova dell'argentino, che cuce il gioco in avanti, verticalizza, a volte sbaglia ma segue i dettami 'sarristi'. Così La Gazzetta dello Sport gli dà un bel 6,5 in pagella, proprio come noi di Tuttomercatoweb.com, perché sono evidenti i lampi di classe.

La pensa in egual modo anche Tuttosport, che comunque scrive come la Joya non stia girando ancora al massimo. Il Corriere della Sera gli cincede la sufficienza perché da uno come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Ma i segnali sono positivi, sebbene nell'area si veda poco. Stesso voto dal Corriere dello Sport, che ne apprezza lo spirito di sacrificio e l'enorme lavoro sui difensori avversari nella prima pressione.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttojuve.com: 6,5