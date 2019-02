© foto di www.imagephotoagency.it

Chi non ama il suo sinistro non ha sentimenti, dicevano ieri sera in telecronaca al momento del suo gol. Perché la rete che lo sblocca e sancisce il ritorno al meglio di Paulo Dybala è un gioiello per tecnica, potenza e precisione e il portiere del Frosinone, il povero Sportiello, può farci davvero poco. Il trio con Mandzukic e CR7 funziona e, dopo aver fatto tante volte da comprimario, stavolta è l'argentino a rubare la scena e la palma di migliore in campo per tutti i quotidiani. Fa lui il Ronaldo nella prodezza e nell'esultanza, come pattuito. Ma anche nel fatto di centrare sempre la porta, appena la vede. Joya ritrovata.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttomercatoweb.com: 7,5