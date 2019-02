© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Se era la sua occasione, l’ha sprecata". Così il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha commentato la prestazione di Paulo Dybala, attaccante argentino che ieri sera Massimiliano Allegri ha schierato dal primo minuto nella sfida persa 2-0 al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Molto duro il commento de 'La Stampa': "Allegri gli dà fiducia, ma nella partita più attesa non ne azzecca una. Spesso si incaponisce in dribbling e personalismi gratuiti". Decisamente più benevolo il 'Corriere dello Sport': "Sta sempre dentro al gioco e si batte per recuperare palla quando gliela portano via. E’ l’unico juventino che cerca di scardinare la gara con la tecnica".

Questo, infine, il commento di 'TMW': "Si fa carico di costruire l manovra di una squadra che stasera non ne ha. Cuce i reparti, con un tocco in più del necessario e in calando, ma pur sempre meglio dei suoi evanescenti compagni d’attacco".

Le pagelle di Paulo Dybala

TMW - 5.5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 5

La Stampa - 4.5

Corriere della Sera - 4.5

La Repubblica - 4.5

Tuttojuve - 5.5