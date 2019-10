© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Celebrato dalla stampa di oggi, la maschera certo non lo frena ma lo rende quasi un supereroe. "Gol, assist e una lezione pubblica di come si governa il pallone in vantaggio", dice di lui La Gazzetta dello Sport. Un leader indispensabile. "Giù la maschera, è gol", lo incorona Il Corriere dello Sport. Così Tuttomercatoweb.com offre anche il titolo e l'icona al bosniaco: "l'uomo mascherato è il punto di riferimento della Roma incerottata".

I voti

Tuttomercatoweb.com

Gazzetta dello Sport 8

Corriere dello Sport 7.5

Tuttosport 7

Messaggero 7.5

VoceGiallorossa 7