Le pagelle di Gabbiadini: torna a Marassi e segna, che impatto

L'impatto di Manolo Gabbiadini sulla Sampdoria è stato a dir poco positivo. Al ritorno a Marassi con la maglia blucerchiata l'ex Southampton timbra subito il cartellino, sfruttando un bell'assist di Quagliarella. Un po' come nei vecchi fasti, che vuol far tornare nuovi quanto prima Manolo. L'obiettivo è questo, l'ha detto appena arrivata e l'ha dimostrato in campo contro l'Udinese. Il rodaggio è ormai finito.

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5