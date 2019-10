Le pagelle di Gabriel: due parate da urlo, è un talento certificato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' Gabriel il migliore in campo del Lecce nella sfida contro la Juventus. Sebbene i bianconeri non siano precisi, le luci della ribalta vanno sull'ex Milan per due belle parate, una per tempo, e le tante uscite pulite. Noi di Tuttomercatoweb.com l'abbiamo premiato con un 7 in pagella, così come La Gazzetta dello Sport, che sottolinea i suoi balzi sulle conclusioni degli avversari. Stesso voto dal Corriere dello Sport, che parla di un talento certificato dal recente passato. Anche Tuttosport si accoda agli altri quotidiani, mentre il Corriere della Sera gli concede un mezzo punto in più, evidenziando la sua importanza per la squadra di Liverani.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7