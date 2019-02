Le pagelle di Gagliardini: serata da dimenticare, fuori posizione e fuori giri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Era finito sul mercato, spesso accostato a Torino e Fiorentina. Non è detto che nella prossima stagione vestirà ancora la maglia dell'Inter, tuttavia ieri Roberto Gagliardini è sceso in campo a San Siro contro la Lazio senza riuscire ad allontanare le critiche dei mesi scorsi. "Non legge i movimenti delle due seconde punte della Lazio: aiuta poco o nulla la difesa", il giudizio di TMW. "Sempre fuori posizione, spesso fuori giri", scrive La Gazzetta dello Sport. Evidentemente lo ha pensato anche Spalletti, che lo ha lasciato negli spogliatoi anche dopo l'intervallo.

I voti dei quotidiani:

La Gazzetta dello Sport 4,5

Tuttosport 5

Corriere dello Sport 4,5

Corriere della Sera 4

Tuttomercatoweb.com 5

Fcinternews.it 4,5