Le pagelle di Gasperini - Delude Zapata ma vince la gara più importante: piede in Champions

"Prima rianima la squadra, poi rispolvera l'idea senza numero 9 a costo di deludere Zapata. E gestisce bene i cambi". La Gazzetta dello Sport di questa mattina analizza così la partita dell'Atalanta e di mister Gian Piero Gasperini, ieri vittoriosi per 2-1 contro la Roma a Bergamo. A trascinare l'allenatore nerazzurro è stato ancora una volta un calciatore entrato a gara in corso, quel Mario Pasalic capace di cambiare il match appena 19 secondi dopo il suo ingresso in campo. A +6 in classifica sui giallorossi e con lo scontro diretto a favore in ottica quarto posto, a pochi giorni dagli ottavi di finale della Champions 2019-2020 col Valencia: come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, "prima della Champions, Gasperini è in questo modo già un piede in Champions".

Questi tutti i voti di Gian Piero Gasperini:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7,5

TuttoAtalanta: 7