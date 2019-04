© foto di Federico De Luca

Buona prova per il centrocampista brasiliano che, da ex della partita, non esulta alla rete del 2-2. Non è un momento facile per la Fiorentina, ma riesce a recuperare dopo una sfida, quella con il Torino del fine settimana, dove era stato uno dei peggiori in campo. "Orgoglioso, fare peggio rispetto al Torino era quasi impossibile. Tiri disastrosi nel primo tempo, assist per Simeone eccellente. Poi l'azione del gol", scrive Il Corriere Fiorentino.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6

Firenzeviola.it: 6,5

Corriere Fiorentino: 6,5