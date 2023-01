ufficiale Gerson torna a casa. L'ex Roma e Fiorentina lascia l'OM per il Flamengo

Ufficiale: Gerson non è più un giocatore del Marsiglia. Lo rende noto il club francese, che fa sapere come il centrocampista classe 1997 (in azione in Serie A con le maglie di Roma e Fiorentina) sia tornato in Brasile, nel Flamengo che aveva lasciato nell'estate del 2021 per tornare in Europa, proprio all'OM. Ha fatto, in sostanza, il percorso inverso a titolo definitivo.