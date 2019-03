© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di solito è l'anima del Chievo e anche ieri Emanuele Giaccherini sembrava dovesse esserlo. Contro il Milan era partito bene, ma troppo presto ha finito la benzina e da lì è partito un climax ascendente d'errori e scarsa lucidità. Per La Gazzetta dello Sport è il peggiore in campo a causa di una prova da 5 in pagella e, in effetti, l'ex Napoli è apparso abbastanza nervoso per larghi tratti del match. "Davanti non si vede mai", scrive Tuttosport, mentre per il Corriere della Sera la sua prova è addirittura da 6 per la serata che comincia con tanta ispirazione e voglia di fare e di svariare sul fronte offensivo. Il fumo negli occhi l'ha buttato, ma ora serve maggiore concretezza.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6