Le pagelle di Gomez: un campione, per lui gli anni non passano mai

La copertina è di Josip Ilicic, autore di una tripletta, ma anche Papu Gomez merita elogi per la prova sontuosa contro il Torino. Nel 7-0 finale c'è anche la sua firma, anche se non trova la via del gol. Ma mette a referto due assist e sfiora pure la gioia personale. Da applausi l'assist per il 5-0 di Ilicic, ma non solo. Una prova da 7,5 per Tuttomercatoweb.com e per il Corriere dello Sport ("Fa sembrare tutto semplice"), da 8 per La Gazzetta dello Sport per cui "il suo galleggiare di qualità squarcia il labirinto granata". E da 8 anche per Tuttosport: "Per lui gli anni non passano mai, ha l'entusiasmo di un ragazzino. [...] Un campione. Che spettacolo vederlo saltare gli avversari".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8