© foto di www.imagephotoagency.it

A Gonzalo Higuain basta poco più di otto minuti per ribaltare il risultato. Il Pipita si dimostra ancora una volta decisivo in zona gol permettendo alla Juventus di risolvere una partita che si stava incanalando sui binari sbagliati. "Ammonito dopo 7' - il commento di TMW - è sempre nel vivo dell'attacco in avvio di gara, poi sparisce un po' ma si va rivedere eccome nel secondo tempo. Doppietta pesantissima per il Pipita che regala tre punti molto importanti alla Juventus. Sia lui che Dybala non hanno fatto rimpiangere Cristiano Ronaldo".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5

TuttoJuve.com: 7,5